المؤتمرنت -

تكبيد مرتزقة الجيش السعودي خسائر بشرية ومادية

كبّد أبطال الجيش واللجان الشعبية مرتزقة الجيش السعودي خسائر بشرية ومادية في نجران وعسير وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أن الجيش واللجان الشعبية دمرو آليتين عسكريتين محملتين بالمرتزقة بعبوات ناسفة في صحراء الاجاشر قبالة نجران ومصرع من عليها.. كما نفذوا عمليتين هجوميتين على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في البقع و صحراء الأجاشر قبالة نجران حيث سبق العملية تمشيط مدفعي وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفا للمرتزقة في رشاحة بصحراء البقع قبالة نجران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتفجير عبوات ناسفة على تجمعاتهم، بالإضافة إلى كسر زحف واسع لمرتزقة العدوان في الشرفة من مسارين بمشاركة الطيران الحربي حيث شن عدد من الغارات ومصرع وإصابة عدد منهم دون أي تقدم



وفي عسير كسر الجيش واللجان الشعبية زحفا للمرتزقة قبالة أبواب الحديد استمر 12 ساعة بمشاركة الطيران الأباتشي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم دون أي تقدم.



ولفت المصدر إلى أنه تم إطلاق صاروخ لزال1 على تجمعات للمرتزقة جنوب حيران بمحافظة حجة وتم وتدمير عربة عسكرية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفه المرتزقة .