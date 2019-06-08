السبت, 08-يونيو-2019 الساعة: 03:26 م - آخر تحديث: 03:19 م (19: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
د‮.‬قاسم‮ ‬محمد‮ ‬لبوزة -
الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
مطهر‮ ‬تقي -
الوحدة‮ ‬اليمنية
فاطمة‮ ‬الخطري -
الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
طه هادي عيضه
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - 7 شهداء وجرحى مواطنين بقصف مدفعي لقوى العدوان

7 شهداء وجرحى مواطنين بقصف مدفعي لقوى العدوان

المؤتمرنت -
7 شهداء وجرحى مواطنين بقصف مدفعي لقوى العدوان
واصلت قوى العدوان خرقها لاتفاق الحديدة وشنت قصف مدفعي مكثف على المحافظة ما أدى إلى إستشهاد وإصابة سبعة مواطنين بينهم نساء وأطفال ، فيما قتل مرتزقة الإمارات ستة مواطنين بالضالع خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأكد مصدر أمني استشهاد امرأة مسنة وطفلة ورجل وإصابة امرأتين ورجل بإصابات بليغة إثر قصف مدفعي على الأحياء السكنية بشارع الشهداء في مديرية الحالي بالحديدة ، فيما أصيب طفل بنيران الغزاة والمرتزقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان كثفت قصفها على جنوب وشرق مدينة الحديدة ومناطق متفرقة من أطراف مدينة الدريهمي ، كما قصفت بأكثر من 50 صاروخا وقذيفة على مزارع وممتلكات المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، و أكثر من 20 قذيفة على الجاح الأعلى.

وفي محافظة الضالع أشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان التابعين للأمارات أقتحمت مسجد في مديرية الازارق بالمحافظة وقاموا بقتل ستة مواطنين وتعتقل 4 آخرين وتقودهم إلى جهة مجهولة.

وفل المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الحفا بالعاصمة صنعاء ، فيما شن أربع غارات على مجازة بعسير .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: ولادة طبيعية لثلاثة توائم بأمانة العاصمة
فنون ومنوعات: 765 مليون حالة زواج أطفال بالعالم
علوم وتقنية: قليل من المكسرات يوميا يحمي من السرطان
علوم وتقنية: ساعات النوم غير المتناسقة تضاعف الامراض
عربي ودولي: قتلى وجرحى باكستانيين بعيوة ناسفة
عربي ودولي: مصر. مقتل 4 إرهابيين بمواجهات
عربي ودولي: السعودية تسعى لاعدام فتى تظاهر وعمره 10 اعوام
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي آل البريهي وآل شائف
أخبار: العدوان يشن 14 غارة على 6 محافظات
اقتصاد: تراجع اسعار الذهب
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى التهاني بحلول العيد
أخبار: إغارة على مواقع المرتزقة بمصلوب الجوف
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
أخبار: إسقاط طائرة تابعة للعدوان في نجران
عربي ودولي: اعتقال 144 ألف مهاجر بحدود امريكا
فنون ومنوعات: توزيع الغذاء للمحتاجين عبر صراف آلي
عربي ودولي: أمريكا ستبيع أسلحة لتايوان بملياري دولار
عربي ودولي: مصر. تصفية 14 إرهابيا بالعريش
عربي ودولي: تعليق عضوية السودان حتى تسليم السلطة
أخبار: مصرع وجرح 15 مرتزقا بالقنص بعسير
محافظات: رفع ألفي طن من النفايات ليلة العيد بالامانة
أخبار: الارصاد الوطني يحذر من اضطراب البحر
أخبار: تدمير 26 آلية لمرتقزقة العدوان بعدة جبهات
أخبار: 11 شهيد وجريح بغارات لطيران العدوان
أخبار: مؤتمر سقطرى يهنىء ابوراس بعيد الفطر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019