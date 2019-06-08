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أخبار
المؤتمر نت - رئيس المؤتمر يعزي وزير الثقافة بوفاة ابنته

رئيس المؤتمر يعزي وزير الثقافة بحكومة الانقاذ بوفاة ابنته

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي وزير الثقافة بحكومة الانقاذ بوفاة ابنته
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة الى وزير الثقافة في حكومة الانقاذ الوطني عبدالله أحمد الكبسي في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى ابنته.

وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام في برقية العزاء عن أحر التعازي وصادق المواساة بالمصاب الأليم ، سائلاً المولى تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة.

وقال في نص البرقية: "تلقينا نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى ابنتكم وبهذا المصاب باسمي شخصياً ونيابة عن كافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام أعبر لكم عن عميق الحزن والألم سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.











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