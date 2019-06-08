المؤتمرنت -

اجتماع لقيادة المؤتمر برئاسة ابوراس يناقش تنفيذ مخرجات دورة اللجنة الدائمة

رأس الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعا للقيادة العليا للمؤتمر ضم النائب الاول لرئيس المؤتمر رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي ونائب رئيس المؤتمر الدكتور قاسم لبوزة والامين العام للمؤتمر الاستاذ غازي احمد علي محسن والامين العام المساعد الشيخ جابر عبدالله غالب والامين العام المساعد لقطاع المرأة الاستاذة فاطمة الخطري ورئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي بالمؤتمر الاستاذ نجيب العجي وبحضور رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الاستاذ عزام صلاح .



وقد هنأ رئيس وقيادة المؤتمر قيادات وقواعد وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام في كافة محافظات ومديريات الجمهورية وكافة ابناء الشعب اليمني بعيد الفطر المبارك سائلين الله ان يعيده وقد تحقق لشعبنا ووطننا السلام والامن والاستقرار وايقاف العدوان الغاشم .



كما عبرت قيادة المؤتمر العليا عن شكرها وتقديرها الكبيرين لكافة اعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية على تفاعلهم وحضورهم الكبير والمتميز من كافة محافظات الجمهورية و الذي كان له الدور الفاعل في انعقاد ونجاح الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية في 2 مايو المنصرم في العاصمة صنعاء .



وناقشت قيادة المؤتمر العليا نتائج وقرارات دورة اللجنة الدائمة الرئيسية وما تضمنه البيان الختامي من قرارات وتوصيات واكدت اهمية البدء بتحويلها الى برامج تنفيذية على مستوى النشاط المؤتمري في مختلف تكويناته وأطره التنظيمية القيادية والقاعدية خلال المرحلة القادمة .



وشددت قيادة المؤتمر على ضرورة الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية مؤكدة انها لن تسمح بأي اضرار بالمؤتمر ووحدته من اي كان وسيتم مواجهتها بحزم من قيادات وقواعد المؤتمر على كافة المستويات وبمختلف الوسائل وفقا لنظام الداخلي للمؤتمر واللوائح المتفرعة عنه و مبادىء وقيم المؤتمر وميثاقه الوطني .



هذا وقد ناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.