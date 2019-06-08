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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل محمد الرباعي

بعث الشيخ صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى الأخ خالد عبدالرحمن الرباعي والاستاذ قاسم ابن علي الوزير رئيس المجلس الاعلى لحزب اتحاد القوى الشعبية بوفاة المناضل الوطني الاستاذ محمد عبدالرحمن الرباعي الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية الذي وافاه الأجل اليوم السبت بعد معاناة طويلة مع المرض ..



وقال رئيس المؤتمر في برقية العزاء إن المناضل محمد الرباعي من الشخصيات الوطنية التي لها مواقف ثابتة من مجمل القضايا الوطنية .. وبرحيله فقد خسر الوطن و اتحاد القو ى الشعبية قائدا محنكا وامينا شجاعا ونزيها ..



وعبر الشيخ صادق ابو راس عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الأليم سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد محمد الرباعي بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وإن يلهم أهله وذويه وقيادة اتجاد القوى الشعبية وكافة كوادره الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون..