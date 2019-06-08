المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي آل مهاوش وال البروشي

بعث الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ جابر عبدالله مهاوش واخوانة وكافة ال مهاوش بوفاة الشيخ محمد يحي مهاوش بمحافظة حجة



وعبر رئيس المؤتمر في البرقية باسمه وبإسم مختلف تكوينات المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة القلبية بهذا المصاب الجلل سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان" إنا لله وإنا اليه راجعون".



كما بعث الشيخ صادق بن امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء مماثلة إلى الشيخ عبدالباري احمد قاسم البروشي عضو اللجنة الدائمة بمديرية حوث واخوانة ، بوفاة والدتهم



وعبر رئيس المؤتمر في البرقية باسمه وبإسم مختلف تكوينات المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة القلبية بهذا المصاب الجلل سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان" إنا لله وإنا اليه راجعون".