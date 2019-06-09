المؤتمرنت -

25 غارة للعدوان على عدة محافظات يمنية

شن طيران العدوان السعودي 25 غارة على عدد من محافظات الجمهورية ، فيما واصل المرتزقة خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتعرضت المناطق الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر أمني أن امرأة أصيبت بنيران مرتزقة الجيش السعودي في إحدى القرى الحدودية بمديرية رازح في محافظة صعدة، وقصفت قوى العدوان بعشرات الصواريخ والقذائف مناطق متفرقة في المديرية، كما شن الطيران غارة على منطقة آل علي.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن ثماني غارات على مناطق متفرقة بمديرية كتاف وغارتين على مديرية باقم.



وفي محافظة الحديدة فتح مرتزقة العدوان نيران مختلف أسلحتهم الرشاشة باتجاه مناطق متفرقة شرق مدينة الحديدة، وقصفوا بالرشاشات المتوسطة مناطق متفرقة من منطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي، واستهدفوا شمال غرب حيس ب18 قذيفة هاون.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منزل قيد الإنشاء في منطقة رهم بمديرية بني مطر وغارتين على منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء، فيما حليق طيران العدوان الحربي في أجواء العاصمة.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن 10 غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارة على منطقة بتار بمديرية الحشاء في محافظة الضالع.