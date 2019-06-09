الأحد, 09-يونيو-2019 الساعة: 03:42 م - آخر تحديث: 03:25 م (25: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
د‮.‬قاسم‮ ‬محمد‮ ‬لبوزة -
الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
مطهر‮ ‬تقي -
الوحدة‮ ‬اليمنية
فاطمة‮ ‬الخطري -
الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
طه هادي عيضه
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - 25 غارة للعدوان على عدة محافظات يمنية

25 غارة للعدوان على عدة محافظات يمنية

المؤتمرنت -
25 غارة للعدوان على عدة محافظات يمنية
شن طيران العدوان السعودي 25 غارة على عدد من محافظات الجمهورية ، فيما واصل المرتزقة خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتعرضت المناطق الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر أمني أن امرأة أصيبت بنيران مرتزقة الجيش السعودي في إحدى القرى الحدودية بمديرية رازح في محافظة صعدة، وقصفت قوى العدوان بعشرات الصواريخ والقذائف مناطق متفرقة في المديرية، كما شن الطيران غارة على منطقة آل علي.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن ثماني غارات على مناطق متفرقة بمديرية كتاف وغارتين على مديرية باقم.

وفي محافظة الحديدة فتح مرتزقة العدوان نيران مختلف أسلحتهم الرشاشة باتجاه مناطق متفرقة شرق مدينة الحديدة، وقصفوا بالرشاشات المتوسطة مناطق متفرقة من منطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي، واستهدفوا شمال غرب حيس ب18 قذيفة هاون.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منزل قيد الإنشاء في منطقة رهم بمديرية بني مطر وغارتين على منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء، فيما حليق طيران العدوان الحربي في أجواء العاصمة.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن 10 غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارة على منطقة بتار بمديرية الحشاء في محافظة الضالع.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: عصيان مدني مفتوح بالسودان
رياضة: الريال يتعاقد مع هازارد حتى عام 2024
اقتصاد: النفط يزيد 3% مع صعود الأسهم الأمريكية
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي وزير الثقافة بوفاة ابنته
محافظات: ولادة طبيعية لثلاثة توائم بأمانة العاصمة
فنون ومنوعات: 765 مليون حالة زواج أطفال بالعالم
علوم وتقنية: قليل من المكسرات يوميا يحمي من السرطان
علوم وتقنية: ساعات النوم غير المتناسقة تضاعف الامراض
عربي ودولي: قتلى وجرحى باكستانيين بعيوة ناسفة
عربي ودولي: مصر. مقتل 4 إرهابيين بمواجهات
عربي ودولي: السعودية تسعى لاعدام فتى تظاهر وعمره 10 اعوام
أخبار: 7 شهداء وجرحى بقصف مدفعي لقوى العدوان
أخبار: كسر زحف لمرتزقة العدوان قبالة منفذ علب
أخبار: صرعى من المرتزقة بقصف مدفعي بنجران
أخبار: تكبيد مرتزقة الجيش السعودي خسائر فادحة
أخبار: الشعيبي والعماد يهنئا رئيس المؤتمر بالعيد
أخبار: الرهوي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي آل البريهي وآل شائف
أخبار: العدوان يشن 14 غارة على 6 محافظات
اقتصاد: تراجع اسعار الذهب
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى التهاني بحلول العيد
أخبار: إغارة على مواقع المرتزقة بمصلوب الجوف
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
أخبار: إسقاط طائرة تابعة للعدوان في نجران
عربي ودولي: اعتقال 144 ألف مهاجر بحدود امريكا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019