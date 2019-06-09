المؤتمرنت -

انتصارات للجيش واللجان في مختلف الجبهات

كسر الجيش واللجان الشعبية عدة زحوفات لجيش العدو السعودي ومرتزقته، ونفذوا عمليات عسكرية على مواقعهم وتجمعاتهم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم خلال الـ24 ساعة الماضية.





وذكر مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحف واسع للجيش السعودي ومرتزقته من الجيش السوداني وسبعة ألوية من المرتزقة اليمنيين على صحراء ميدي من الشمال والغرب والجنوب وبعرض يتعدى 40 كيلو متراً.



وأشار المصدر إلى أن الزحف استمر أكثر من 20 ساعة بمساندة طيران العدوان الذي شن عشر غارات وأسفر عن تدمير وإعطاب آليات متنوعة ومقتل وجرح العشرات من الغزاة والمرتزقة وأسر عدد آخر واغتنام أسلحة متنوعة.



وفي محافظة الجوف نفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع المرتزقة في صفر الحنايا بجبهة حام في مديرية المتون وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد، وقتل وجرح عدد من المرتزقة بكمين محكم في المنطقة نفسها .



وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في جبل فايقة بحام في مديرية المتون محققاً إصابات مباشرة.



وأكد المصدر إطلاق صاروخين نوع زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي غرب السديس في نجران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأفاد المصدر ان عدداً من المرتزقة لقوا مصارعهم وجرح آخرون إثر استهداف تجمعاتهم في صحراء البقع بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، كما لقي أربعة من مرتزقة مصارعهم وأصيب ستة آخرين بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في صحراء الأجاشر.



ولفت المصدر إلى السيطرة على عدد من مواقع مرتزقة الجيش السعودي خلال عملية هجومية للجيش واللجان قبالة جبل قيس في جيزان.



وقال المصدر إنه تم كسر زحف للمرتزقة بمشاركة الطيران على مواقع الجيش واللجان الشعبية قبالة منفذ علب في عسير، وتم أيضاً كسر زحف ثان للمرتزقة قبالة أبواب الحديد استمر خمس ساعات بمشاركة طائرات الأباتشي .



سبأ