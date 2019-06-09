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المؤتمر نت - 5.1 ملايين يمني يعيشون بمناطق يصعب الوصول إليها

الأمم المتحدة: 5.1 ملايين يمني يعيشون بمناطق يصعب الوصول إليها

المؤتمرنت -
الأمم المتحدة: 5.1 ملايين يمني يعيشون بمناطق يصعب الوصول إليها
قالت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن 5.1 ملايين يمني محتاج للمساعدات، يعيشون في مناطق يصعب الوصول الإنساني إليها.

جاء ذلك في تغريدة نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وأضاف المكتب أن هؤلاء المحتاجين الذين يصعب الوصول إليهم يعيشون في 75 منطقة يمنية.

ووفق تقارير أممية سابقة، فإن إن حوالي 24 مليون يمني (حوالي 80% من السكان)، باتوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، في حين يعيش الملايين على حافة المجاعة.









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