الإثنين, 10-يونيو-2019 الساعة: 04:00 م - آخر تحديث: 03:52 م (52: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
د‮.‬قاسم‮ ‬محمد‮ ‬لبوزة -
الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
مطهر‮ ‬تقي -
الوحدة‮ ‬اليمنية
فاطمة‮ ‬الخطري -
الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
طه هادي عيضه
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - قوى العدوان تواصل خرق اتفاق استوكهولم

قوى العدوان تواصل خرق اتفاق استوكهولم

المؤتمرنت -
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق استوكهولم
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستهداف محافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد مصدر أمني أن مرتزقة العدوان استهدفوا عدة مناطق بمدينة الحديدة بعشرات القذائف المدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة، و قصفوا بالمدفعية ومشطوا بالعيارات الخفيفة والمتوسطة باتجاه فندقي الوحيين والاتحاد وحارة الضبياني في شارع الخمسين.

وذكر المصدر أن أكثر من 64 قذيفة مدفعية أطلقها الغزاة والمرتزقة مع قصف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة استهدف قريتي الزعفران ومحل الشيخ وشركة سابحة في منطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي مخلفة أضراراً في منازل وممتلكات المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 22 قذيفة مدفعية وتمشيط بالعيارات الثقيلة والمتوسطة على مزارع وممتلكات المواطنين في قرية الكوعي والشجن والخباتية بمديرية الدريهمي.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن ست غارات على مناطق متفرقة بمديرية كتاف وأربع غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: إغلاق 7 محال بيع ألعاب أطفال خطرة بالامانة
اقتصاد: هبوط أسعار الذهب
أخبار: 5 ملايين يمني يعيشون بمناطق صعب الوصول لها
أخبار: انتصارات للجيش واللجان في مختلف الجبهات
عربي ودولي: عصيان مدني مفتوح بالسودان
رياضة: الريال يتعاقد مع هازارد حتى عام 2024
أخبار: 25 غارة للعدوان على عدة محافظات يمنية
أخبار: عمليات هجومية لسلاح الجو على مطار جيزان
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي آل مهاوش وال البروشي
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل الرباعي
أخبار: قيادة المؤتمر تناقش تنفيذ مخرجات (دورة الدائمة)
اقتصاد: النفط يزيد 3% مع صعود الأسهم الأمريكية
أخبار: زلزال1 يستهدف تجمعات المرتزقة بالجوف
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي وزير الثقافة بوفاة ابنته
محافظات: ولادة طبيعية لثلاثة توائم بأمانة العاصمة
فنون ومنوعات: 765 مليون حالة زواج أطفال بالعالم
علوم وتقنية: قليل من المكسرات يوميا يحمي من السرطان
علوم وتقنية: ساعات النوم غير المتناسقة تضاعف الامراض
عربي ودولي: قتلى وجرحى باكستانيين بعيوة ناسفة
عربي ودولي: مصر. مقتل 4 إرهابيين بمواجهات
عربي ودولي: السعودية تسعى لاعدام فتى تظاهر وعمره 10 اعوام
أخبار: 7 شهداء وجرحى بقصف مدفعي لقوى العدوان
أخبار: كسر زحف لمرتزقة العدوان قبالة منفذ علب
أخبار: صرعى من المرتزقة بقصف مدفعي بنجران
أخبار: تكبيد مرتزقة الجيش السعودي خسائر فادحة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019