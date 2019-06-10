المؤتمرنت -

منظمة.. وفاة أم و6 مواليد في اليمن كل ساعتين

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن كل" ساعتين تموت أم و6 مواليد في اليمن؛ بسبب مضاعفات تحدث خلال الحمل أو الولادة".



وأوضحت المنظمة في تقرير لها ، أن سنوات النزاع المسلح باليمن عملت على تدهور وضع النساء والأطفال عند الولادة.



وأضافت ان "الأمهات والرضع من بين أكثر الفئات ضعفا في اليمن، خاصة أن الخدمات العامة الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية لدعم الأمهات والولادة، على وشك الانهيار التام".



وقالت المنظمة إنه "تتجلى إحدى نتائج الحرب في اليمن على أنها هجوم واضح على الأمومة والأبوة".



ولفتت إلى أن "51 في المائة فقط من جميع المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها، وتعاني هذه المنشآت من نقص حاد في الأدوية والمعدات والموظفين".



وذكرت المنظمة أن "الولادات المنزلية في ارتفاع أيضًا، لأن الأسر تزداد فقراً كل يوم".



