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أخبار
المؤتمر نت - كسر زحوفات ومصرع عشرات المرتزقة

كسر زحوفات ومصرع العشرات من المرتزقة

المؤتمرنت -
كسر زحوفات ومصرع العشرات من المرتزقة
مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة بكسر زحوفات وقصف مدفعي وصاروخي
كسر الجيش و اللجان الشعبية زحوفات لمرتزقة العدو السعودي في مختلف الجبهات ونفذوا عدداً من الكمائن استهدفت مجموعات لهم وأسفرت عن مصرع وإصابة العشرات في صفوفهم ،فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعاتهم خلال ال24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً واسعاً لمرتزقة العدوان على صحراء الأجاشر قبالة نجران من 3 مسارات بمشاركة الطيران الحربي وأسفرعن مصرع وإصابة العشرات منهم و تدمير 3 آليات.

و تم افشال محاولة زحف للمرتزقة على اضيق و محجوبه في البقع ونتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،وتم تدمير آليتين محملتين بالمرتزقة بتفجير و مصرع وجرح من عليهما في صحراء البقع قبالة نجران.

وفي نجران كذلك استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في الصوح ،فيما قتل و جرح عدد من المرتزقة بكمين محكم لوحدة الهندسة و المدفعية في الأجاشر .

وأشار المصدر إلى انكسار ثلاثة زحوفات للمرتزقة قبالة أبواب الحديد بعسير بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي والتجسسي واستمرت أكثر من 14 ساعة وأسفرت عن تدمير آلية عسكرية عليها رشاش عيار 23 بصاروخ موجه ومصرع وإصابة عدد كبير منهم.

واستهدف كمين محكم لوحدة الهندسة تجمعات للمرتزقة قبالة أبواب الحديد ونتج عنه مصرع وإصابة العشرات منهم .

وفي قطاع جيزان قتل و جرح عدد من المرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم قبالة جبل قيس وشرق جبل جحفان .

وذكر المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال 1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة وآلياتهم في صفر الحنايا بحام في محافظة الجوف ،و تم استهداف تجمعات آخرى بقصف مدفعي بالجبهة ذاتها .

ولفت المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في مفرق الوزاعية بمحافظة تعز ،وتم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات لهم في عصيفرة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وحسب المصدر تم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة تحمل رشاش عيار 23 بصاروخ موجه في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع .








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