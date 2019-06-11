المؤتمرنت -

هجوم واسع على مواقع المرتزقة بحيران حجة

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم الثلاثاء، هجوما واسعا استهدف مواقع مرتزقة العدوان السعودي جنوب حيران بمحافظة حجة وكبدوهم خسائر فادحة.



وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح عدد كبير من المرتزقة بينهم قيادات واغتنام أسلحة إثر العملية الهجومية جنوب حيران.



يذكر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا أمس الأول محاولة زحف واسعة لقوى الغزو والعدوان على ميدي بمشاركة قوات سعودية وألوية من المرتزقة السودانيين ومرتزقة الداخل، وكبدوا القوى الغازية خسائر فادحة في العدد والعتاد.

