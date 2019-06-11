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المؤتمر نت - شرق يتسلم وثائق ترشيح الممثل لبرنامج الأغذية

شرف يتسلم وثائق ترشيح ممثل برنامج الأغذية العالمي

المؤتمرنت -
شرف يتسلم وثائق ترشيح ممثل برنامج الأغذية العالمي
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بصنعاء علي رضا.

وخلال اللقاء تسلم وزير الخارجية وثائق ترشيح الممثل المقيم الجديد لليمن، كما جرى مناقشة ترتيبات صرف المساعدات للمستفيدين بشكل عاجل.

وأكد الوزير شرف أهمية أن تكون الإجراءات سهلة ومرنة دون أن تضيف أي صعوبات أو أعباء على المواطنين المستهدفين.

من جانبه أكد القائم بأعمال الممثل أن برنامج الغذاء العالمي حريص على وصول المساعدات لأكبر عدد من المستفيدين في مختلف المناطق اليمنية.








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