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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء المناضل حسين الكبسي

بعث الشيخ صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء المناضل السبتمبري حسين شرف الكبسي الذي وافاه الاجل يومنا هذا الثلاثاء بالعاصمة صنعاء، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة الوطن والمجتمع .



و في برقية العزاء التي بعثها الى أولاد الفقيد وافراد أسرته وكافة آل شرف الكبسي، اشار رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى أن الفقيد كان أحد أعلام الثورة السبتمبرية الخالدة الكبار، وأحدِ أبرز مناضليها ونجومِها الأنقياء، ومن ألمعِ وأبرز شباب تنظيم الضباط الأحرار الذين فجّروا الثورة السبتمبرية الخالدة .



ولفت رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد اللواء الكبسي والذي إمتلك منظومة قيم متكاملة إنعكست على حياته المليئة بالمواقف الوطنية والنضالية في كل المراكز القيادية التي شغلها ، واضاف ابو راس في برقية العزاء: "انه وبرحيل اللواء المناضل حسين شرف الكبسي فقد خسر الوطن والثورة السبتمبرية مناضلا بطلا وشجاعا ومقداما.



وعبر رئيس المؤتمر باسمه وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق التعازي وعميق المواساة، سائلاً المولى - عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب.



هذا وقد تقلد الفقيد المناضل اللواء حسين شرف الكبسي عدة مناصب ابرزها:

1- عضو مجلس قيادة ثورة 26 سبتمبر

2- قائد لواء إب

3- محافظ محافظة صعدة

4- قائد لواء الحديدة

5- محافظ محافظة البيضاء و الجوف

6- أحد مؤسسي التنظيم السبتمبري

7- وزير الإدارة المحلية

8- محافظ محافظة مأرب

