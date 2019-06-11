المؤتمرنت -

مصرع 8 مرتزقة .. إطلاق 3 صواريخ على تجمعاتهم بعسير

اطلقت القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم 3 صواريخ زلزال1 على تجمعات ومواقع المرتزقة في قطاع عسير .



وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية أطلقت 3 صواريخ زلزال1 محلية الصنع على تجمعات ومواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة أبواب الحديد ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من المرتزقة .



وفي ذات القطاع قتل وجرح 8 من مرتزقة الجيش السعودي اليوم بعمليات قنص لوحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية .



وأوضح مصدر عسكري أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية نفذت عدد من عمليات القنص قبالة منفذ علب أدت إلى سقوط ثمانية من المرتزقة بين قتلى وجرحى .

(سبا)

