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المؤتمر نت - رأس الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن الامين العام اجتماعا

الامين العام للمؤتمر يراس اجتماعا لاعلاميي الحزب

المؤتمرنت -
الامين العام للمؤتمر يراس اجتماعا لاعلاميي الحزب
رأس الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن الامين العام اجتماعا ضم القيادات الاعلامية العاملة في وسائل الإعلام المؤتمرية .
ورحب الامين العام بالاعلاميين المؤتمريين مشيدا بجهودهم وثباتهم ووقوفهم ضد العدوان الغاشم والحصار الظالم .

واوضح الاستاذ غازي ان المؤتمر الشعبي العام بقيادته السياسية والتنظيمية ممثلة برئيسه الشيخ صادق امين ابوراس سيظل في مقدمة الصفوف دفاعا عن اليمن وشعبه ضد العدوان الذي يستهدف قتل اليمنيين وتمزيقهم واحتلال ارضهم وانتهاك سيادتهم واستقلالهم .

وشدد على اهمية ان يواصل اعلام المؤتمر دوره في مواجهة العدوان وفضح وادانة جرائمه التي ترتكب بحق الابرياء والنساء والاطفال .

واكد الامين العام اهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية المقاومة للعدوان والدفاع عن الوحدة الوطنية باعتبار ذلك من مبادىء وقيم المؤتمر التي ستظل ثابتة .

واستمع الامين العام للمؤتمر الى شرح عن اوضاع اعلاميي المؤتمر الذين اكدوا انهم كانوا وسيظلون ثابتين في مواقفهم ضد العدوان الغاشم الذي يستهدف اليمن وشعبه ملتزمين بتوجيهات قيادات المؤتمر الشعبي العام وثوابته الوطنية.








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