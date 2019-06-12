المؤتمرنت -

استمرار خروقات العدوان ومرتزقته بالحديدة

استمر الغزاة والمرتزقة في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن طيران العدوان الأمريكي السعودي سبع غارات على محافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المرتزقة قصفوا بأكثر من 21 قذيفة مدفعية على حي 7 يوليو وشركة موبايل واتجاه سيتي ماكس وفندقي الإتحاد والقمة مع تمشيط بالرشاشات الخفيفة والمتوسطة .



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بشكل مكثف بالرشاشات الخفيفة والمتوسطة قريتي الزعفران ومحل الشيخ واتجاه شركتي العوادي وسابحة ووكالة الحسيني في منطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية كتاف وأربع غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة.



