المؤتمرنت -

قنص 29 مرتزقاً في جبهة حيران حجة

قنصت وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية 29 عنصرا من مرتزقة العدوان السعودي في جبهة حيران حجة.



وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة 29 مرتزقا في عمليات قنص نفذتها وحدة القناصة بمواقع متفرقة بحيران وشرق مثلث عاهم خلال اليومين الماضيين.



يشار إلى أن سلاح القنص التابع لابطال الجيش واللجان الشعبية يكبد قوى العدوان السعودي والمرتزقة خسائر بشرية جسيمة في مختلف الجبهات الداخلية والخارجية.



وكان أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا يوم أمس الثلاثاء، هجوما واسعا استهدف مواقع مرتزقة العدوان السعودي جنوب حيران بمحافظة حجة وكبدوهم خسائر فادحة.



