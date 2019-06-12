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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العميد على الوادعي

بعث الشيخ صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل العميد/ على راشد الوادعي ، عضو مجلس النواب السابق وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد/ طارق على راشد الوادعي، واخوانه وكافة آل الوادعي بمديرية القفر، محافظة إب، عبر الشيخ صادق أمين ابو راس عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الأليم سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وإن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

" إنا لله وإنا إليه راجعون"..

