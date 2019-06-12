المؤتمرنت -

شرف يلتقي نائب مدير الطوارئ باليونيسيف

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، اليوم نائب مدير الطوارئ بمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسيف" جرانت ليتي الذي يزور العاصمة صنعاء حاليا للقاء عدد من المسئولين.



وجرى خلال اللقاء استعراض المشاريع والبرامج والأنشطة الإغاثية التي تقوم بها منظمة اليونيسيف في اليمن في ظل التداعيات الإنسانية الكارثية.



وفي اللقاء أكد وزير الخارجية دعم حكومة الإنقاذ لجهود اليونيسيف وأنشطتها وغيرها من المنظمات الدولية العاملة في اليمن لإنجاح مهامها الإنسانية وتقديم كافة التسهيلات لها.



وقدر عاليا التفاعل مع معاناة الشعب اليمني الذي يتعرض لعدوان وحصار من قبل السعودية وحلفائها.



من جانبه أعرب نائب مدير الطوارئ بمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة عن تقدير اليونيسيف للتعاون الذي تتلقاه من السلطات اليمنية باتجاه تسهيل مهام المنظمة.



