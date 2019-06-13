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أخبار
المؤتمر نت - قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة

إصابة مواطنين اثنين جراء خروقات العدوان بالحديدة

المؤتمرنت -
إصابة مواطنين اثنين جراء خروقات العدوان بالحديدة
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى إصابة مواطنين إثنين، فيما شن الطيران عدة غارات على محافظة صعدة وقطاع عسير خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مصدر أمني أن مواطناً وزوجته أصيبا بجروح إثر استهداف الغزاة والمرتزقة لمنزلهم بقذيفة هاون في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وأوضح المصدر أن الغزاة والمرتزقة قصفوا بـ 45 قذيفة مدفعية و22 صاروخ كاتيوشا مزارع وممتلكات المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بثمانية صواريخ جنوب مدينة الحديدة، واستهدفت بشكل مكثف بالقذائف المدفعية والعيارات الرشاشة على شارعي الخمسين وصنعاء .

وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه، في حين شن طيران العدوان ثلاث غارات على مناطق متفرقة بمديرية باقم وغارة على منطقة المهاذر في مديرية سحار بمحافظة صعدة.

وأفاد المصدر أن الطيران شن غارتين على مجازة في عسير.








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