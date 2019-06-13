المؤتمرنت -

تدمير جرافتين بصاروخين موجهين بجيزان

تمكنت وحدات الجيش واللجان الشعبية اليوم الخميس من تدمير جرافتين سعوديتين أثناء استحداثهما لطرق في أحد المواقع بجيزان.



وأوضح مصدر عسكري أن وحدة الدروع في الجيش واللجان الشعبية دمرت جرافتين سعوديتين بصاروخين موجهين، أثناء استحداثهما لطرق في أحد المواقع العسكرية بقطاع جيزان.



وفي سياق متصل قتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي اليوم الخميس في كمين محكم نفذته وحدة الهندسة في قطاع جيزان.



وأوضح مصدر عسكري أن وحدة الهندسة في الجيش واللجان الشعبية فجرت عبوات ناسفة في تجمعات مرتزقة الجيش السعودي بالإضافة إلى تدمير آلية عسكرية قبالة جبل تويلق بجيزان.



