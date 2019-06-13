المؤتمرنت -

الامين العام للمؤتمر يشارك بمراسم دفن المناضل الكبسي

بتكليف من رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس شارك عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام بمراسيم الدفن والعزاء في اللواء الركن حسين شرف الكبسي أحد قيادات الصف الأول لثورة 26 سبتمبر 1962.

وحضر العزاء النائب الأول لرئيس المؤتمر رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ومعه الأمين العام غازي أحمد علي محسن وعضو اللجنة العامة رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس.



كما شارك الأمين العام ذوي الفقيد وجمع غفير من محبيه مراسيم الدفن.



وكان رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق أمين أبو راس ونائب رئيس المؤتمرأحمد علي عبدالله صالح بعثا برقيتي عزاء ومواساة لأبناء فقيد الوطن أشادا خلالهما بمناقبه ودوره القيادي في تفجير وتثبيت ثورة 26 سبتمبر عبر توليه عددا من المناصب في قيادة الدولة.