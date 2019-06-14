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المؤتمر نت - عمليات نوعية للجيش واللجان تستهدف مرتزقة العدوان

عمليات نوعية للجيش واللجان تستهدف مرتزقة العدوان بعدة جبهات

المؤتمرنت -
عمليات نوعية للجيش واللجان تستهدف مرتزقة العدوان بعدة جبهات
لقي عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة مصارعهم وأصيب آخرون في عمليات عسكرية نوعية للجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن زحفاً واسعاً للمرتزقة على مواقع سيطر عليها الجيش واللجان سابقا في مربع شجع بنجران، انكسر وأسفر عن مصرع وجرح عدد منهم وفرار من تبقى.

وأشار المصدر إلى تنفيذ تفجير بمجموعة استطلاع تابعة لمرتزقة الجيش السعودي في مربع شجع وسقوطهم بين قتيل وجريح، كما سقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة إثر استهدافهم بعدد من قذائف المدفعية في التبة الحمراء وفي مربع الحماد وبالقرب من رقابة مراش.

وفي جيزان تم تدمير آلية عسكرية ومصرع وجرح عدد كبير من المرتزقة بكمين محكم لوحدة الهندسة قبالة جبل تويلق، كما تم تدمير جرافتين سعوديتين بصاروخين موجهين أثناء استحداثهما لطرق في أحد المواقع العسكرية .

وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين بكمين محكم لوحدة الهندسة في الفريضة ، وسقوط قتلى وجرحى من المرتزقة بقصف مدفعي شرق جحفان .

ولفت المصدر إلى مصرع وإصابة 13 مرتزقاً بينهم جندي سعودي بعمليات قنص في نجران وجيزان .

وذكر المصدر أنه تم كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة بعسير وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وأفاد المصدر أن الجيش واللجان طهروا عدداً من التباب والمواقع في الأزارق بالضالع خلال عملية هجومية استمرت ساعات وأدت أيضاً إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة، مبيناً أنه تم إطلاق صاروخي زلزال1 على تجمات للمرتزقة في جبهة قعطبة خلفا قتلى وجرحى في صفوفهم.

وقال المصدر إن عدداً من المرتزقة قتلوا وجرحوا جراء قصف مدفعي استهدفهم في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وفي محافظة حجة قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم شرق جبل النار في جبهة حرض.








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