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أخبار
المؤتمر نت - رئيس المؤتمر يعزي بوفاة والد يونس هزاع

رئيس المؤتمر يعزي القيادي يونس هزاع بوفاة والده

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي القيادي يونس هزاع بوفاة والده
بعث الشيخ صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة للاستاذ يونس هزاع نائب رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع .

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الاخ يونس هزاع حسان سيف واخوانه وكافة اسرتة ، عبر الشيخ صادق أمين ابو راس عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الأليم سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وإن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
" إنا لله وإنا إليه راجعون"..








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