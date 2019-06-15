السبت, 15-يونيو-2019 الساعة: 04:02 م - آخر تحديث: 03:39 م (39: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
طواف وأمانيه المريضة!!
يحيى علي نوري
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
د‮.‬قاسم‮ ‬محمد‮ ‬لبوزة -
الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
مطهر‮ ‬تقي -
الوحدة‮ ‬اليمنية
فاطمة‮ ‬الخطري -
الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
طه هادي عيضه
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
أخبار
المؤتمر نت - استمرار غارات العدوان وخرق اتفاق الحديدة

استمرار غارات العدوان وخرق اتفاق الحديدة

المؤتمرنت -
استمرار غارات العدوان وخرق اتفاق الحديدة
واصل العدوان السعودي ومرتزقته شن الغارات والقصف الصاروخي والمدفعي على عدد من محافظات الجمهورية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة العدوان استهدفوا بمختلف الأسلحة الرشاشة والمدفعية أماكن متفرقة في منطقة 7يوليو السكنية بمدينة الحديدة.

وأشار إلى التصدي لمحاولة تسلل لقوى العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية شمال حيس، وقصف المرتزقة بـ15 قذيفة مدفعية منطقة الجبلية في مديرية التحيتا.

وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت منازل وممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي المحاصرة بعشر قذائف هاون، كما أطلقت 14 قذيفة مع تمشيط بالرشاشات المتوسطة على قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي .

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة القد بمديرية رازح الحدودية وغارتين على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة، فيما تعرضت قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

ولفت المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن غارة على جبل ذباب بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء ، وغارة على مدينة حرض بمحافظة حجة.

وشن طيران العدوان السعودي غارتين على الربوعة وثلاث غارات على مجازة في عسير .










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: إرتفاع أسعار الذهب
أخبار: تدمير جرافتين بصاروخين في بجيزان
عربي ودولي: مستوطنون يعتدون على أراضي فلسطينيين
أخبار: انكسار زحف واسع للمرتزقة بنجران
أخبار: صرعى مرتزقة بكمين محكم في مأرب
أخبار: قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة
أخبار: إفشال محاولة تسلل للمرتزقة بالجوف
أخبار: 10 غارات للعدوان على الامانة وصنعاء
أخبار: طيران العدوان يستهدف ذمار بغارتين
أخبار: الامين العام يراس اجتماعا لاعلاميي المؤتمر
أخبار: مشاركة مؤتمرية بمراسم دفن المناضل الكبسي
قضايا وآراء: طواف وأمانيه المريضة!!
أخبار: شرف يلتقي نائب مدير الطوارئ باليونيسيف
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العميد الوادعي
أخبار: قنص 29 مرتزقاً في جبهة حيران حجة
أخبار: 70 ألف يمني تأثروا بالأمطار بـ10 محافظات
أخبار: استمرار خروقات العدوان ومرتزقته بالحديدة
أخبار: قصف مطار أبها بصاروخ كروز الباليستي
أخبار: إطلاق 3 صواريخ على تجمعات المرتزقة بعسير
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل الكبسي
أخبار: قتلى وجرحى مرتزقة وتدمير آلية قبالة نجران
أخبار: شرف يتسلم وثائق ترشيح ممثل برنامج الأغذية
أخبار: هجوم واسع على مواقع المرتزقة بحيران حجة
علوم وتقنية: علماء يكتشفون الكوكب المحرم
فنون ومنوعات: أفيال تسير بجنازة فيل صغير
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019