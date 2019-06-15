المؤتمرنت -

استمرار غارات العدوان وخرق اتفاق الحديدة

واصل العدوان السعودي ومرتزقته شن الغارات والقصف الصاروخي والمدفعي على عدد من محافظات الجمهورية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة العدوان استهدفوا بمختلف الأسلحة الرشاشة والمدفعية أماكن متفرقة في منطقة 7يوليو السكنية بمدينة الحديدة.



وأشار إلى التصدي لمحاولة تسلل لقوى العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية شمال حيس، وقصف المرتزقة بـ15 قذيفة مدفعية منطقة الجبلية في مديرية التحيتا.



وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت منازل وممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي المحاصرة بعشر قذائف هاون، كما أطلقت 14 قذيفة مع تمشيط بالرشاشات المتوسطة على قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي .



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة القد بمديرية رازح الحدودية وغارتين على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة، فيما تعرضت قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



ولفت المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن غارة على جبل ذباب بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء ، وغارة على مدينة حرض بمحافظة حجة.



وشن طيران العدوان السعودي غارتين على الربوعة وثلاث غارات على مجازة في عسير .





