المؤتمرنت -

صرعى مرتزقة وتدمير مدرعة للجيش السعودي بعسير

قُتل وأصيب عدد من مرتزقة الجيش السعودي ،اليوم السبت، إثر انفجار عبوة ناسفة بهم في عسير، كما تم تدمير مدرعة للجيش السعودي بذات الجبهة.



وأكد مصدر عسكري أن وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية تمكنت بتسديد الله من تفجير عبوة ناسفة بمجموعة من المرتزقة في الربوعة ما أسفر عن مصرع وجرح المجموعة.



وأضاف المصدر أن وحدة الدروع تمكنت من تدمير مدرعة للجيش السعودي قبالة منفذ علب بصاروخ موجه.



وكان ابطال الجيش واللجان قد تمكنوا يوم أمس الأول من كسر زحف للمرتزقة على مواقعهم في مجازة عسير.