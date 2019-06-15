المؤتمرنت -

سلاح الجو اليمني يستهدف مطاري أبها وجيزان

استهدف سلاح الجو المسير بالجيش اليمني واللجان الشعبية مساء اليوم مطاري أبها وجيزان السعوديين بعمليات هجومية.



وأوضح مصدر في سلاح الجو ان طائرات قاصف 2k نفذت عمليات هجومية على مطاري أبها وجيزان السعوديين.



وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع إن سلاح الجو المسير نفد اليوم عملية واسعة ونوعية استهدفت مطاري أبها وجيزان بعدة عمليات بطائرة قاصف 2k.



ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن العميد سريع توضيحه أن العملية الأولى استهدفت غرف التحكم والسيطرة لطائرات بدون طيار بمطار جيزان، فيما استهدفت العملية الثانية محطة الوقود بمطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k.

