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أخبار
المؤتمر نت - هزت 4 انفجارات متتالية ارجاء العاصمة صنعاء، في سلسلة غارات جديدة لطيران العدوان السعودي على احياء سكنية وتجارية متفرقة وسط واطراف العاصمة صنعاء،

سلسلة غارات عدوانية على احياء سكنية وتجارية بصنعاء

المؤتمرنت -
سلسلة غارات عدوانية على احياء سكنية وتجارية بصنعاء
هزت 4 انفجارات متتالية ارجاء العاصمة صنعاء، في سلسلة غارات جديدة لطيران العدوان السعودي على احياء سكنية وتجارية متفرقة وسط واطراف العاصمة صنعاء،

وافادت مصادر محلية متطابقة لـ( المؤتمرنت) بوقوع اضرار جسيمة في ممتلكات عامة وخاصة واعيان مدنية بفعل الغارات التي شنها طيران العدوان في الساعات الاولى من صبيحة يوم الاحد 16 يونيو 2019م،

وفي وقت سابق شن طيران العدوان غارة على منطقة القد بمديرية رازح الحدودية وغارتين على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن طيران العدوان غارة على جبل ذباب بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء ، وغارة على مدينة حرض بمحافظة حجة.








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