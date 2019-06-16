المؤتمرنت -

كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي بجيزان

كسرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم زحف لمرتزقة الجيش السعودي بقطاع جيزان وسقط عدد من المرتزقة بين قتيل وجريح.



وأوضح مصدر عسكري أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية كسرت زحف لمرتزقة الجيش السعودي شرق الدود بقطاع جيزان تكبد العدو خلاله خسائر فادحة .



وأشار المصدر إلى أن وحدة الهندسة في الجيش واللجان الشعبية نفذت كمين محكم لمرتزقة الجيش السعودي شرق الدود ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة.



وعلى ذات الصعيد قتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي اليوم في عمليات متفرقة لوحدات الجيش واللجان الشعبية بقطاع جيزان.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة سبأ أن وحدة الهندسة في الجيش واللجان الشعبية دمرت آلية عسكرية محملة بمرتزقة الجيش السعودي في المدان قبالة جيزان.



وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة بانفجار عبوة ناسفة في صفوفهم في وادي جاره.

