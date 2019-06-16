المؤتمرنت -

شرف يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأغذية

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بصنعاء ستيفن أندرسون.



وخلال اللقاء تسلم وزير الخارجية، رسالة موجهة لرئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط من المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديڤيد بيزلي.



وجرى خلال اللقاء مناقشة سير أنشطة البرنامج باليمن والترتيبات التي تسهم في تيسير تسليم المستهدفين للمعونات الإنسانية وفقا للمعايير الضامنة للاحتياج والاستحقاق سيما في ظل الارتفاع المتوقع في أعداد المستهدفين في الجانب الإغاثي مع دخول العام الخامس لعدوان التحالف السعودي الإماراتي على اليمن واستمرار الحصار وحرب سياسات التجويع التي تنتهجها دول العدوان.



وأكد اللقاء أهمية استكمال الإجراءات والخطوات المنظمة للأداء الميداني في عمليات تسجيل المستهدفين وضمان حصولهم على المعونات المتوافقة مع معايير الجودة والصلاحية, وكل ما من شأنه تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الصعوبات والمعاناة الإنسانية التي فرضها العدوان.



وجدد وزير الخارجية التأكيد على اهتمام حكومة الإنقاذ بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لبرنامج الأغذية العالمي بما يضمن إنجاح أدائه في خدمة المواطن اليمني.

