المؤتمرنت -

قيادات مؤتمرية تطمئن على صحة حسين حازب

قام ظهر اليوم اللواء الركن جلال علي بن علي الرويشان نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، رئيس الهيئة الوزارية ومعه عدد من اعضاء الهيئة الوزارية للمؤتمر وحلفاؤه بزيارة للاخ الشيخ حسين علي حازب وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضو اللجنة العامة عضو الهيئة الوزارية للاطمئنان على صحته ، والذي يرقد حاليا باحدى مستشفيات العاصمة صنعاء اثر وعكه صحية المت به مؤخرا ، سائلين المولى عز وجل ان يمن عليه بالصحة والشفاء العاجل،



من جانبه عبر الشيخ حسين علي حازب وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضو اللجنة العامة عضو الهيئة الوزارية للمؤتمر عن شكره لرئيس وأعضاء الهيئة الوزارية وقيادات المؤتمر على حضورهم للاطمئنان على صحته.

