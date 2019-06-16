|
لبوزة يعزي بوفاة اللواء فضل صايل القطيبي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل اللواء/ فضل صايل عبدالرحمن القطيبي، جاء فيها :
سم الله الرحمن الرحيم
الاخ / جمال فضل صايل
ببالغ الاسى والحزن تلقينا هذا اليوم الاحد الموافق16/6/2019 م نبأ وفاة والدكم / المناضل الجسور اللواء / فضل صايل عبدالرحمن القطيبي ..
وبهذا المصاب الاليم نتقدم اليكم بتعازينا القلبية المكلومة، ومن خلالكم الى كافة اولاده واخوانه ومحبيه وجميع ال التيمي .
سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الاعلى ويلهمكم جميعآ الصبر والسلوان " انا لله وانا اليه راجعون"
د قاسم محمد لبوزه
نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام