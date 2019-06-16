المؤتمرنت -

لبوزة يعزي بوفاة اللواء فضل صايل القطيبي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل اللواء/ فضل صايل عبدالرحمن القطيبي، جاء فيها :



سم الله الرحمن الرحيم



الاخ / جمال فضل صايل



ببالغ الاسى والحزن تلقينا هذا اليوم الاحد الموافق16/6/2019 م نبأ وفاة والدكم / المناضل الجسور اللواء / فضل صايل عبدالرحمن القطيبي ..

وبهذا المصاب الاليم نتقدم اليكم بتعازينا القلبية المكلومة، ومن خلالكم الى كافة اولاده واخوانه ومحبيه وجميع ال التيمي .

سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الاعلى ويلهمكم جميعآ الصبر والسلوان " انا لله وانا اليه راجعون"



د قاسم محمد لبوزه

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام





