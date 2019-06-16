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أخبار
المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل اللواء/ فضل صايل عبدالرحمن القطيبي، جاء فيها :

لبوزة يعزي بوفاة اللواء فضل صايل القطيبي

المؤتمرنت -
لبوزة يعزي بوفاة اللواء فضل صايل القطيبي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل اللواء/ فضل صايل عبدالرحمن القطيبي، جاء فيها :

سم الله الرحمن الرحيم

الاخ / جمال فضل صايل

ببالغ الاسى والحزن تلقينا هذا اليوم الاحد الموافق16/6/2019 م نبأ وفاة والدكم / المناضل الجسور اللواء / فضل صايل عبدالرحمن القطيبي ..
وبهذا المصاب الاليم نتقدم اليكم بتعازينا القلبية المكلومة، ومن خلالكم الى كافة اولاده واخوانه ومحبيه وجميع ال التيمي .
سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الاعلى ويلهمكم جميعآ الصبر والسلوان " انا لله وانا اليه راجعون"

د قاسم محمد لبوزه
نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام










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