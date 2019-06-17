المؤتمرنت -

عمليتان هجوميتان ومصرع مرتزقة بتعز والجوف

أوقع أبطال الجيش واللجان الشعبية، اليوم الاثنين، أعداد من مرتزقة العدوان السعودي بين قتيل وجريح وذلك في عمليتين هجوميتين منفصلتين في محافظتي تعز والجوف.



وبين مصدر عسكري أن أبطالب الجيش واللجان الشعبية هاجموا مواقع لمرتزقة العدوان في جبهة بير باشا بتعز وكبدوهم قتلى وجرحى، مشيرا إلى أن وحدة الهندسة ضاعفت من خسائر المرتزقة.



وفي محافظة الجوف، شن أبطال الجيش واللجان عملية هجومية استهدفت مواقع للمرتزقة في جبهة الظهرة بمديرية خب والشعف خلفت خسائر في عديد وعتاد المرتزقة.



وكان أبطال الجيش واللجان الشعبية قد نفذوا، مساء أمس السبت، عملية هجومية مباغتة على مواقع لمرتزقة العدوان في الساقية بمديرية الغيل محافظة الجوف وكبدوهم خسائر كبيرة.

