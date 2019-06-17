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المؤتمر نت - تدمير آلية ومصرع 17 مرتزقا بعمليات قنص

تدمير آلية ومصرع 17 مرتزقا بعمليات قنص في حجة

المؤتمرنت -
تدمير آلية ومصرع 17 مرتزقا بعمليات قنص في حجة
قتل وجرح 17 من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات قنص خلال اليومين الماضيين في محافظة حجة الحدودية، فيما تم تدمير آلية عسكرية لهم مساء أمس بالمحافظة ذاتها.

وأفاد مصدر عسكري بتدمير آلية عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان، مساء أمس الأحد، بعبوة ناسفة غرب مديرية حيران، مؤكدا مصرع وجرح من كان على متنها.

إلى ذلك أكد مصدر عسكري في وحدة القناصة مصرع وجرح 17 مرتزقا بعمليات قنص شمال صحراء ميدي خلال اليومين الماضيين.

وكانت وحدة الهندسة لدى الجيش واللجان الشعبية قد تمكنت، أمس الأحد، من تدمير آليتين للمرتزقة بعبوات ناسفة في جبهة حيران بحجة.








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