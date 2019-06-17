المؤتمرنت -

تطهير 4 مواقع للعدوان بجبهة ما وراء الحدود

طهر أبطال الجيش واللجان الشعبية، اليوم الاثنين، 4 مواقع لمرتزقة الجيش السعودي في محور نجران، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأفادت مصادر عسكرية بالسيطرة على أربعة مواقع عسكرية بعد تطهيرها من المرتزقة بعملية هجومية للجيش واللجان الشعبية قبالة السديس بنجران.



وأكدت المصادر تكبد قوات العدو عدد كبير من القتلى والجرحى قبل أن يفر من تبقى منهم، هذا بالإضافة إلى اغتنام وتدمير عتاد عسكري للمرتزقة خلال عملي السيطرة.



وسيطر أبطال الجيش واللجان الشعبية، في وقت سابق اليوم، على عدة تباب في مربع الشبكة وذلك خلال عملية هجومية أُخرى بذات المحور، كما شنوا عملية إغارة قبالة السديس، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي.

