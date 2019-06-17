المؤتمرنت -

أمين عام المؤتمر يطمئن على صحة حسين حازب

اطمأن الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي احمد على محسن، على صحة القيادي المؤتمري الشيخ حسين حازب الذي يرقد في احدى مستشفيات أمانة العاصمة اثر وعكة صحية تعرض لها مؤخرا،



وفي زيارة له إلى المستشفى نقل الامين العام الاستاذ غازي احمد على محسن دعوات وامنيات قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالشيخ صادق أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بالشفاء العاجل لعضو اللجنة العامة ورئيس الدائرة التربوية بالامانة العامة الشيخ حسين حازب،



من جانبه عبر القيادي المؤتمري حازب عن شكره وعظيم امتنانه لزيارة الامين العام، معبرا كذلك عن سعادته البالغة لما ابدته قيادات المؤتمر وعلى رأسها الشيخ المناضل صادق بن أمين ابو راس من اهتمام ومتابعة لحالته الصحية ،



مشيرا إلى ان هذه المبادرات الانسانية ليست جديدة على ابناء المؤتمر الشعبي العام ومن تشبعوا بمبادئ الميثاق الوطني وقيم الوفاء والتضحية للأهل والوطن .

