المؤتمرنت -

16 غارة لطيران العدوان على ثلاث محافظات

شن طيران العدوان السعودي 16 غارة على ثلاث محافظات وواصل الغزاة والمرتزقة خروقاتهم لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوى العدوان أطلقت 15 صاروخ كاتيوشا وأكثر من 25 قذيفة مدفعية مع تمشيط مكثف بالأسلحة الرشاشة على قرية الزعفران في كيلو 16 بمديرية الدريهمي، كما أطلقت أكثر من 20 قذيفة هاون على أطراف مدينة الدريهمي.



واستهدف تمشيط مكثف للمرتزقة بالعيارات الرشاشة المتوسطة والخفيفة منازل وممتلكات المواطنين في قريتي الكوعي والشجن بالدريهمي ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل .



وأكد المصدر أن المرتزقة قصفوا بعشرة صواريخ كاتيوشا و26 قذيفة مدفعية وبالأسلحة الرشاشة مناطق متفرقة في منطقتي الجبلية والمتينة بمديرية التحيتا، مشيراً إلى إفشال محاولة تسلل للمرتزقة جنوب حيس.



وذكر المصدر أن الغزاة والمرتزقة قصفوا بصواريخ الآر بي جي باتجاه جولة يمن موبايل، كما قصفوا بعشر قذائف هاون وتمشط بالعيارات المختلفة باتجاه فندقي الاتحاد والوحيين وحارة الضبياني في شارع الخمسين بمدينة الحديدة.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية وغارة أخرى على مديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة.



وفي محافظة صنعاء شن الطيران أربع غارات على منطقة الصباحة وثلاث غارات على مديرية ضلاع همدان.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن سبع غارات على مديرية ميدي في محافظة حجة.