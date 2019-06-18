المؤتمرنت -

استهداف مطار ابها وانتصارات بمختلف الجبهات

استهدف سلاح الجو المسيربطائرات قاصف 2 k مطار أبها السعودي بعسير؛ فيما استهدف قصف مدفعي وصاروخي وعمليات هجومية مواقع وتجمعات مرتزقة العدوان وتم كسر زحوفاتهم في مختلف الجبهات وتكبيدهم خسائر في الأرواح و العتاد خلال ال24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة (سبأ) أن سلاح الجو المسير استهدف بطائرات قاصف 2k مدرج الإقلاع و الهبوط بمطار أبها السعودي في عسير .



وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية سيطروا على أربع مواقع عسكرية لمرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس بنجران في عملية هجومية واسعة أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات في صفوفهم واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة ؛ كما قتل وجرح عدد من المرتزقة بعملية اغارة على مواقعهم بالمنطقة ذاتها.



وتمكن الجيش و اللجان الشعبية من السيطرة على عدة تباب في مربع الشبكة وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة .



وأشار المصدر إلى انكسار زحف واسع للجيش السعودي ومرتزقته في صحراء الاجاشر قبالة نجران من ستة مسارات و أستمر 14 ساعة بمشاركة ستة ألوية عسكرية ومساندة الطيران الحربي والاباتشي .



ولفت المصدر إلى أنه تم تدمير ثمان آليات عسكرية ومصرع وإصابة العشرات من قوات العدو بينهم خمسة قادة كتائب خلال الزحف على الذي تم خلاله استدارج العدو إلى حقول ألغام ومحاصرتهم مصرع عدد كبير منهم دون تحقيق أي تقدم .



وفي القطاع ذاته أطلقت القوة الصاروخية ثلاثة صواريخ كاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين في معسكر بليالين وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ؛ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بتفجير في صحراء البقع.



كما تم تفجير مجموعة من المرتزقة في الحماد واستهدافهم بقصف مدفعي بالمنطقة ذاتها ما ضاعف من خسائرهم البشرية .



وأفاد المصدر أنه تم كسر زحف واسع للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان الشعبية قبالة جبل قيس بجيزان استمر ست ساعات.



وحسب المصدر استهدفت عملية هجومية مواقع المرتزقة في جبهة الظهرة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف خلفت خسائر في صفوفهم ؛فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للمرتزقة في جبهتي الساقية وحام وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وأكد المصدر مصرع و جرح عدد من المرتزقة بكمين لوحدة الهندسة في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع ؛ وتم تدمير آلية عسكرية تابعة للمرتزقة بتفجير غرب مديرية حيران بمحافظة حجة ومصرع وجرح من كانواعلى متنها.



ووفقاً للمصدر هاجم الجيش و اللجان الشعبية مواقع لمرتزقة العدوان في جبهة بير باشا بمحافظة تعز .