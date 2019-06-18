المؤتمرنت -

الأمين العام يرأس اجتماعا لمناقشة تفعيل فروع الجامعات

رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لعدد من قيادات وكوادر الأمانة العامة للمؤتمر صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة صنعاء بحضور الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الاستاذة فاطمة الخطري .



وناقش الاجتماع قضايا تتصل بتفعيل النشاط التنظيمي على مستوى فروع المؤتمر في الجامعات والكليات وفي المقدمة تفعيل نشاط فرع المؤتمر في جامعة صنعاء .



وأكد الامين العام أهمية ان تبذل قيادات وكوادر الامانة العامة وفروع المؤتمر المزيد من الجهود من اجل استعادة وتفعيل النشاط التنظيمي للمؤتمر في ضوء نتائج ومخرجات اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام المنعقدة في 2 مايو الفائت وما تضمنه البيان الختامي للدورة من قرارات وتوصيات بالاضافة الى توجيهات قيادة المؤتمر ممثلة برئيس المؤتمر الشيخ صادق أمين ابوراس .



واشار الاستاذ غازي احمد علي الى ضرورة وضع خطط لتنشيط العمل في مختلف قطاعات ومؤسسات وفروع المؤتمر لما تبقى من العام الجاري ،موضحا ان قيادة المؤتمر السياسية والتنظيمية تولي استعادة النشاط التنظيمي اولوية خاصة .



هذا وناقش الاجتماع عددا من القضايا ذات الصلة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .