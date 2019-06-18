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أخبار
المؤتمر نت - الأمين العام يطمئن على صحة البرلماني العزاني

الأمين العام يطمئن هاتفيا على صحة البرلماني العزاني

المؤتمرنت -
الأمين العام يطمئن هاتفيا على صحة البرلماني العزاني
أجرى الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن اتصالا هاتفيا بالأخ الخضر العزاني عضو مجلس النواب عضو كتلة المؤتمر الشعبي العام والذي يتلقى العلاج في العاصمة المصرية القاهرة.

واطمأن الامين العام خلال الاتصال بالخضر العزاني على صحته ونقل له تحيات وتمنيات قيادات المؤتمر الشعبي العام وفي مقدمتهم الشيخ صادق امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام له بالشفاء العاجل.

من جانبه عبر الخضر العزاني عضو مجلس النواب عن شكره وتقديره لقيادة المؤتمر ممثلة بالشيخ صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر والأمين العام للمؤتمر غازي أحمد علي ، وقيادات المؤتمر على اهتمامهم ومتابعتهم لوضعه الصحي .








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