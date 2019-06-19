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المؤتمر نت - رأس الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعا للقيادة العليا للمؤتمر ضم النائب الاول لرئيس المؤتمر رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي

برئاسة ابوراس ..اجتماع لقيادة المؤتمر العليا يقر خطة العمل التنظيمية

المؤتمرنت -
برئاسة ابوراس ..اجتماع لقيادة المؤتمر العليا يقر خطة العمل التنظيمية
رأس الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعا للقيادة العليا للمؤتمر ضم النائب الاول لرئيس المؤتمر رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي ونائب رئيس المؤتمر الدكتور قاسم لبوزة والامين العام للمؤتمر الاستاذ غازي احمد علي محسن والامين العام المساعد الشيخ جابر عبدالله غالب والامين العام المساعد لقطاع المرأة الاستاذة فاطمة الخطري ورئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي بالمؤتمر الاستاذ نجيب العجي.

واستعرض الاجتماع اخر المستجدات على الساحة الوطنية والسياسية وما ترتكبه قوى العدوان والاحتلال من جراىم يومية بحق اليمنيين خصوصا الاطفال والنساء ،مؤكدا ان لشعبنا اليمني الحق في الدفاع عن نفسه بشتى الوسائل الممكنة.

وعلى المستوى التنظيمي وقف الاجتماع امام نتائج وقرارات اجتماعه الاول المنعقد في الثامن من يونيو الجاري ،حيث ناقش خطة العمل التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام للمرحلة القادمة والتي تم صياغتها في ضوء التوصيات والقرارات التي تضمنها البيان الختامي للدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام المنعقدة في 2 مايو المنصرم .

واقر الاجتماع الخطة في ضوء الملاحظات المقدمة مشددا على ضرورة البدء بتحويلها الى برامج تنفيذية على مستوى الاطر القيادية للمؤتمر الشعبي العام .

وشدد الاجتماع على اهمية تضافر جهود كل قيادات وتكوينات المؤتمر القيادية والقاعدية من اجل تنفيذ خطة العمل واستعادة المؤتمر لدوره وبما يلبي طموحات وتطلعات قواعد وكوادر وجماهير المؤتمر الشعبي العام والتي عبرت عنها بوضوح قرارات اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام.


هذا وقد ناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.








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