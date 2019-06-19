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المؤتمر نت - استمرار الخروقات بالحديدة وغارات على محافظات

استمرار الخروقات بالحديدة وغارات للعدوان على محافظات

المؤتمرنت -
استمرار الخروقات بالحديدة وغارات للعدوان على محافظات
استمر الغزاة والمرتزقة في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، كما استمر طيران العدوان في شن الغارات على محافظتي صعدة والضالع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني أن الغزاة والمرتزقة أطلقوا 15 قذيفة على سوق الحلقة وحارة الضبياني وجنوب فندق الاتحاد في منطقة 7 يوليو السكنية ما أدى إلى نشوب حريق في السوق.

كما قصف المرتزقة بـ 12 قذيفة مدفعية وتمشط بالعيارات المختلفة على الأحياء السكنية في شارع صنعاء والمطار ومدينة الشعب، واستهدفوا بالرشاشات المتوسطة مدينة الشباب في شارع الـ90، وبالمدفعية والرشاشات جولة موبايل ودوار الجمال.

وأفاد المصدر أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 27 قذيقة وتمشيط بالرشاشات على أحياء سكنية في شارع الخمسين، كما أطلقت 8 صواريخ كاتيوشا على المدينة.

وأشار المصدر إلى تمشيط مكثف للمرتزقة بالعيارات الرشاشة شمال حيس وقصف شمال غرب حيس بثلاث قذائف هاون، واستهدف قصف مكثف بالمدفعية والرشاشات قريتي الخباتية والكوعي بمديرية الدريهمي المحاصرة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على مزارع المواطنين في منطقة القطينات بمديرية باقم، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي ممتلكات المواطنين في المديرية نفسها بمحافظة صعدة.

وشن طيران العدوان غارة على منطقة حجر بمديرية قعطبة في محافظة الضالع.

سبأ








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