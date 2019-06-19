المؤتمرنت -

النفط تحذر من مواد بترولية مجهولة المصدر

ناقش اجتماع موسع في شركة النفط اليمنية برئاسة المدير العام التنفيذي ياسر الواحد، مشكلات تداول مواد بترولية في بعض المحطات غير معروفة المصدر ، وتوقف بعض المصانع والشركات والمصالح الحكومية عن سحب احتياجاتها من المواد البترولية من الشركة.



واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب مدير عام الشركة للشؤون التجارية ومدراء الدوائر التجارية، القانونية ، الاستثمار ومدراء فروع الشركة بالمحافظات، نتائج الحملة الميدانية لمحاربة السوق السوداء، والمشاكل والصعوبات التي تواجه فروع الشركة.



وأكد الاجتماع ضرورة معرفة مصادر تلك المواد البترولية التي يمكن أن تتسبب في إحداث أضرار كبيرة في أرواح وممتلكات المواطنين، وكذا مصادر تموين الجهات باحتياجاتها من المواد البترولية.



ووجه المدير العام التنفيذي للشركة بسرعة الرفع وبصورة عاجلة بكافة الجهات والمحطات التي توقفت عن سحب مخصصاتها من المواد البترولية، وإيقاف كافة المحطات المتوقفة عن السحب لمخصصاتها من المواد البترولية وسحب التراخيص الممنوحة لها والناقلات التابعة لها.



وأكد على ضرورة نشر أسماء تلك المحطات في كافة وسائل الإعلام وتنبيه المواطنين بعدم التموين منها حفاظاً على أرواحهم وسياراتهم وممتلكاتهم، والرفع بهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.



كما شدد على الرفع للجهات الرسمية في الدولة بكافة الجهات التي توقفت عن سحب احتياجاتها من المواد البترولية وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.



وأهابت شركة النفط بكافة الجهات ووكلاء المحطات سحب احتياجاتهم من المواد البترولية عبر فروع الشركة ، داعية المواطنين إلى التموين عبر محطات الشركة ووكلائها الملتزمين حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم وضماناً لاستمرار الاستقرار التمويني والقضاء على كافة مظاهر السوق السوداء.

