المؤتمرنت -

توزيع 183 دينا غاز منزلي وتموين 45 طرمبة للسيارات

وزعت الشركة اليمنية للغاز اليوم 183 دينا غاز منزلي لعقال الحارات في الأحياء بأمانة العاصمة لتوزيعه على المواطنين، وكذا توزيع 13 دينا للمناطق المتداخلة مع مديريات أمانة العاصمة.



وأوضحت الشركة في بيان لها أن عدد قاطرات الغاز المرحلة من صافر 28 قاطرة منها أربع قاطرات لأمانة العاصمة و24 لبقية المحافظات.



وفيما يتعلق بشحنة الغاز المستوردة بينت الشركة أنها وزعت 21 دينا غاز في مديرية السبعين بالأمانة بيع مباشر.



وأشارت الشركة إلى أنه مونت 45 طرمبة خاصة بالسيارات بـ 352 ألف و165 لتر وتموين المطاعم بأربعة آلاف و993 أسطوانة غاز.

