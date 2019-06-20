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برئاسة غازي احمد علي ..أمانة المؤتمرتدين ممارسات العدوان وحلفائه بالمحافظات الجنوبية

عقدت الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها صباح اليوم الخميس برئاسة الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن والامين العام المساعد للمؤتمر الشيخ جابر عبدالله غالب خصص لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية .



ووقفت الامانة العامة للمؤتمر امام تطورات الاحداث الحاصلة في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية وخصوصا محافظة شبوة وسقطرى والمهرة حيث عبرت الامانة العامة عن ادانتها واستنكارها الشديدين للممارسات التي ينفذها تحالف العدوان والاحتلال الذي تقوده السعودية والامارات ومعهم حكومة الفار هادي ومن خلفه حزب الاصلاح (الاخوان المسلمين في اليمن) من استهداف للنسيج الاجتماعي والسلم الاهلي في محافظة شبوة وسقطرى والمهرة وما نتج عنها من عمليات اقتتال مؤسفة بين ابناء محافظة شبوة ادت الى سقوط 4 قتلى ،وكذا الاجراءات الرامية الى اثارة النعرات وتشكيل المليشيات المسلحة التي تمارس الانتهاكات اليومية بحق المواطنين وتسعى لتدمير كل مكتسبات الدولة ومؤسساتها ،وفرض الهيمنة واهداف قوى الاحتلال والغزو على ابناء شعبنا اليمني وانتهاك سيادته واستقلاله ومصادرة ارادته وقراره الوطني وهو الامر الذي يرفضه المؤتمر الشعبي العام ويقف الى جانب ابناء شعبنا اليمني وبالأخص في تلك المحافظات للتصدي له ومواجهته وحقهم المشروع في التعبير عن ذلك بكل الوسائل المتاحة التي تكفل طرد قوات الاحتلال وامتلاك قراراهم الوطني والحفاظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية ومقدرات الدولة.



ودعت الامانة العامة للمؤتمر المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الامن والامم المتحدة الى ادانة هذه الممارسات و الانتهاكات والوقوف ضدها والزام تحالف العدوان بقيادة السعودية والامارات بإيقاف عدوانهم ورفع حصارهم الجائر ضد شعبنا اليمني واتاحة الفرصة امام اليمنيين لتقرير مصيرهم وحل خلافاتهم بالحوار اليمني اليمن القائم على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني احدا .

وفي الجانب التنظيمي وقفت الامانة العامة امام نتائج اجتماع القيادة العليا للمؤتمر برئاسة الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام يوم امس واقراره خطة العمل التنظيمية والسياسية للمؤتمر خلال المرحلة القادمة .

واستعرض الاجتماع الخطة واقر تكليف دوائر الامانة العامة بإعداد خطط وبرامج تنفيذية وفقا لما تضمنته الخطة المقرة من قبل قيادة المؤتمر .



وشدد الامين العام على اهمية ان يكون هناك رؤى وتصورات تتناسب والمتغيرات التي تشهدها البلد وفي مقدمتها العمل وفقا لثوابت المؤتمر المتمثلة في الموقف المبدئي والثابت للمؤتمر في مقاومة ومواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم ، وتعزيز وحدة الجبهة الداخلية المقاومة للعدوان ،والدفاع عن الوحدة اليمنية ضد المؤامرات التي تستهدفها .



وشدد الاستاذ غازي احمد علي على ان المؤتمر سيظل حريصا على علاقته بكل القوى الوطنية المقاومة للعدوان ومتبنيا خطابا سياسا واعلاميا مدافعا عن اليمن ارضا وانسانا ومقاوما للعدوان والغزو والاحتلال وانتهاك سيادة الوطن واستقلاله .

واكد الامين العام على ضرورة استعادة النشاط التنظيمي والجماهيري للمؤتمر الشعبي العام في ضوء ما تضمنته الخطة التي تم استعراضها والعمل بوتيرة عالية خلال المرحلة القادمة .



هذا وناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشانها القرارات المناسبة .

