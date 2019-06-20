المؤتمرنت -

الامين العام وقيادات المؤتمر تزور حازب الى المستشفى

قام الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي ومعه الامين العام المساعد الشيخ جابر عبدالله غالب وعدد من قيادات وكوادر الامانة العامة بزيارة للاستاذ حسين حازب عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام رئيس الدائرة التربوية بالامانة العامة الى المستشفى حيث يتلقى العلاج هناك بعد تعرضه لوعكة صحية.



واطمأن الامين العام على صحة القيادي المؤتمري حازب ونقل اليه تحيات قيادة المؤتمر ممثلة بالشيخ صادق امين ابوراس ونواب رئيس المؤتمر واعضاء اللجنة العامة وتمنياتهم له بالشفاء العاجل وان يمن الله عليه بموفور الصحة والسلامة .



من جانبه طمأن القيادي المؤتمري الشيخ حسين حازب الامين العام وقيادات المؤتمر على صحته مؤكدا انها في تحسن مستمر معبرا عن شكره وتقديره لقيادات المؤتمر وفي مقدمتهم رئيس المؤتمر الشيخ صادق امين ابوراس ونوابه والأمين العام وكافة قيادات وكوادر المؤتمر الذين يتابعون وضعه الصحي باهتمام بالغ مؤكدا ان هذا ليس بغريب عن المؤتمريين الذين عرفوا بالوفاء والاخلاق العالية

