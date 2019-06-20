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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العكيمي

بعث الشيخ صادق بن امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة الحاج محمد العكيمي، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الاخ/ عبده محمد العكيمي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، واخوانه، وكافة آل العكيمي بمديرية القفر محافظة اب، عبر رئيس المؤتمر باسمه وبإسم مختلف تكوينات المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة القلبية بهذا المصاب الجلل سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان



"إنا لله وإنا اليه راجعون"

