المؤتمرنت -

مسؤول: حالة الجراد في اليمن وصلت لمنحى خطير

أعلن مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي التابع لوزارة الزراعة والري، عن حالة فورة للجراد غير مسبوقة في حريب القراميش وصرواح بمحافظة مأرب .



وأوضح مدير مركز مراقبة ومكافحة الجراد المهندس عادل الشيباني أن حالة الجراد في اليمن وصلت إلى منحى خطير يمكن مواجهته خلال الموسمين الصيفي والشتوي خاصة مع وجود حالة تكاثر في مناطق غير متوقعة وبعيدة عن مناطق التكاثر التقليدية للجراد .



ولفت إلى أن انتشار مجاميع حوريات جراد في العمر الأول في مناطق زراعية بقاع الحقل بذمار وكذا بمنطقة خولان بصنعاء وعدد من المناطق الوسطى يشكل تهديدا على المحاصيل الزراعية في تلك المناطق .



وأكد الشيباني انه تم تكليف فريق مكافحة ميداني للجراد في مناطق قاع الحقل بذمار وفريق آخر للمكافحة في مناطق حريب القراميش وصرواح بمأرب بهدف تنفيذ أعمال رش ومكافحة للجراد بالإمكانيات المتاحة .



ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ ، فقد دعا مدير مركز مراقبة ومكافحة الجراد إلى دعم جهود المركز لمواجهة الجراد الصحراوي والسيطرة عليه .. محذرا في الوقت ذاته من تفاقم المشكلة وتفشي أسراب الجراد بأعداد مهولة يصعب مواجهتها واحتوائها الأمر الذي ينذر بكارثة تهدد مصادر الأمن الغذائي في اليمن والمنطقة بشكل عام.



وبحسب نتائج المسح الميداني في مناطق تكاثر الجراد الصحراوي الصيفية في محافظتي مأرب والجوف خلال الفترة من 10-18 يونيو الجاري، فان المؤشرات تؤكد خطورة وضع الجراد الصحراوي في تلك المناطق .. مبينة ظهور الفقس لأكياس بيض الجراد وظهور أعداد كبيرة من حوريات الجراد (الدبا).



وهناك توقعات بظهور المزيد من مجاميع الحوريات في جميع مناطق التكاثر الصيفية والشتوية للجراد خلال الأيام القادمة .



ويتابع مركز مراقبة الجراد وبواسطة غرفة العمليات التابعة له الوضع الراهن للجراد ويتلقى البلاغات من المزارعين عن تحركات أسراب ومجاميع الجراد والتي على ضوئها يقوم بالتدخلات واتخاذ التدابير المناسبة .

